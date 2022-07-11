Союзные силы освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 11 июля заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день союзные силы вместе с 6-м отдельным казачьим полком взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР.

6 июля силы ДНР освободили населенный пункт Спорное. До этого первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов рассказал об активных наступательных действиях в направлении Славянска.

3 июля в Минобороны России сообщили о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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