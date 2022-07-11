Жительница Лисичанска рассказала об освобождении города

Чтобы выжить в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских националистов, жители Лисичанска засаживали огороды. Об этом в воскресенье, 10 июля, рассказала корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину жительница города, которая сейчас торгует на одной из улиц города.

«Петрушка, укроп, смородина, малинка была в баночках. Продаем со своего огорода. Под бомбежками все это сажали. Когда фашисты нас били, а мы сажали. Пол-огорода у нас снесло, воды нету. Воду мы возим тачками, поливаем, выживать-то надо!», — рассказала женщина.

Она также надеется, что после освобождения Лисичанска союзными силами все «будет лучше».

«Мы привыкли сами выживать, потому что мы до этого никому не были нужны. Никто за нас не беспокоился, выживали сами», — отметила местная жительница.

Женщина подчеркнула, что население города очень ждало прихода военных России и Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Что могу сказать... Мы ждали вас девять лет! Я сама с Попасной, города нет, жилья у меня тоже нет. Мы работали, старались, и ничего нет. Слава богу, что мы выжили здесь. Наши ЛНР и ДНР молодцы!», — сказала она.

Ранее, 6 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из Лисичанска создавали агентурную сеть, в которую могут быть завербованы дети.

До этого, 4 июля, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин поделился снятыми с коптера кадрами из освобожденного российскими военными города Лисичанска.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Также Шойгу рассказал о проведении российскими военными разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал операцию по освобождению Лисичанска практически молниеносной. Он указал на то, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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