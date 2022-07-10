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Встречавшая армию РФ в Лисичанске девушка рассказала о травле со стороны украинцев

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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15-летняя жительница Лисичанска по имени Полина, встретившая союзные войска, стала жертвой травли в соцсетях. Об этом она рассказала 10 июля корреспонденту RT.

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По словам девушки, после освобождения города она призналась чеченским военнослужащим, что ждала российской помощи с 2014 года.

Однако после этого в украинских пабликах Полину стали называть «предательницей», припомнив, что она пела украинские песни.

В колледже у подростка была музыкальная группа, но она могла выступать на местных конкурсах только на украинском языке, так как на этом настаивали власти. Идти против правил девушка боялась.

«Выбор есть, но при этом его нет. Всё, что касается политики, у нас было дома. Выходишь из дома — лучше об этом не говорить», — призналась жительница Лисичанска.

Накануне в ЛНР союзные войска взяли Григоровку и продолжили движение в сторону Северска. Украинские боевики из Северска, по сообщениям местных мирных жителей, постепенно перемещаются на пригородные территории с целью создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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