В ЛНР союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску

В Луганской Народной Республике (ЛНР) союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска. Об этом 10 июля сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, украинские боевики из Северска, по сообщениям местных мирных жителей, постепенно перемещаются в пригородные территории с целью создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций.

Посол добавил, что отдельные подразделения украинских формирований покидают города, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск.

При отходе они обстреливают уже освобожденные территории республики, подчеркнул Мирошник, отметив, что были обстрелы Новодружеска (пригород Лисичанска).

Как накануне сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, в результате артиллерийского удара ВСУ в район города Новодружеска, через который в Лисичанск следуют машины с гуманитарной помощью, никто не пострадал.

8 июля источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Колонна была разбита, когда грузинские наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

О начале боев за Северск в ДНР объявил Киселев 3 июля. Северск находится почти в 30 км к западу от Лисичанска.

До этого, 1 июля, помощник главы МВД ЛНР сообщил, что наступление на Северск, куда из Лисичанска отходили украинские войска, активно развивается.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.