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В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Новодружеску

ЛНР: ВСУ ударили по Новодружеску, через который идет гумпомощь Лисичанск
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Фото: commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар в район города Новодружеск, через который в Лисичанск следуют машины с гуманитарной помощью. Об этом 9 июля сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева.

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Он напомнил, что Новодружеск входит в состав Лисичанского горсовета.

«К счастью, никто не пострадал, а ведь у нас там идут гуманитарные конвои», — отметил он.

Накануне источник, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Колонна была разбита, когда грузинские наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

3 июля Киселев указал на начало боев за Северск, находящийся почти в 30 км к западу от Лисичанска. Северск находится почти в 30 км к западу от Лисичанска.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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