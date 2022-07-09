Трамп назвал США нацией в упадке

Вашингтон сделал все, чтобы привести нацию страны в упадок, поэтому власти США не имеют право читать нравоучении другим государствам. Об этом 8 июля заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Мы нация в упадке. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений. У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство», — сказал он.

По словам экс-президента, в первую очередь, проблема Штатов в слабой политике в сфере предотвращения преступлений.

Он уточнил, что ситуация в стране в этой области ухудшилась с момента начала президентства Джо Байдена.

Кроме того, он поднял проблему трафика наркотиков, существующую в США, отметив, что границы страны стали хуже защищены.

5 июля Питер Ван Бурен в статье для The American Conservative высказал мнение, что президент США Джо Байден рискует предстать «голым королем Донбасса» на фоне того, что борьба с РФ, в том числе антироссийские санкции, не приносят Западу нужных результатов. Он отметил, что США являются почти единственными, кто заявляет, что либеральный мировой порядок находится под угрозой.

Днем ранее Трамп выразил мнение, что обострение вокруг Украины никогда бы не произошло, если бы он остался президентом США. Он уточнил, что положение дел в Штатах не очень хороши. При этом, если бы он был главой США, мир не увидел бы ни спецоперации России, ни высокий уровень инфляции.

1 июля были опубликованы данные опроса института политики Чикагского университета, согласно которым более трети американцев чувствуют себя отчужденно от правительства и считают, что им, возможно, вскоре придется выйти против него с оружием в руках. Уточнялось, что подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец, 20% демократов и 37% граждан, хранящих дома оружие.

25 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. При этом он отметил, что главная проблема состоит в том, что США перестали слушать и уважать.

Накануне экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что нынешняя власть в стране ведет ее к превращению в банановую республику. Она раскритиковала работу американской правоохранительной системы за излишнюю политизированность и частое использование оружия в спорах с оппонентами.

До этого, 21 июня, бывший президент США заявил, что сегодня страна находится в серьезной опасности из-за действий нынешнего главы государства Джо Байдена и того, что происходит на Украине. В интервью порталу Newsmax он назвал происходящее «безумием».