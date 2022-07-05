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Байдену предрекли роль «голого короля Донбасса»

Автор The American Conservative предрек Байдену роль «голого короля Донбасса»
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Фото: Global Look Press
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Президент США Джо Байден рискует предстать «голым королем Донбасса» на фоне того, что борьба с РФ, в том числе антироссийские санкции, не приносят Западу нужных результатов. Соответствующую позицию высказал 4 июля в статье для The American Conservative Питер Ван Бурен.

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Отмечается, что американский лидер объявил о новом пакете помощи в $1,2 млрд сверх подписанного ранее ленд-лиза на все $40 млрд и находится в полной уверенности, что ведет Запад на героическую борьбу.

«Эта спецоперация ведется с поставками оружия и санкциями. И то и другое терпит неудачу, оставляя Байдена незащищенным, чтобы однажды он проснулся и обнаружил себя императором Донбасса без одежды», — написал Ван Бурен.

В частности, уже очевидно, что антироссийские санкции сыграли в пользу РФ. Кроме того, данные о погибших российских военных во время спецоперации преувеличиваются украинской стороной.

Он отметил, что союзники Байдена — Евросоюз и Япония — ведут переговоры по ситуации вокруг Украины, при этом их «собственные потребности в энергии ограничивают их возможности» относительно антироссийских санкций.

Также в статье в пример приводятся глава Африканского союза, который прямо призвал к снятию санкций с России, а также Бразилия и Мексика, которые отказываются осуждать российскую сторону.

Таким образом, подытожил автор, США являются почти единственными, кто заявляет, что либеральный мировой порядок находится под угрозой.

Между тем ранее в этот день британская The Times написала о том, что Запад должен поддержать Украину оружием, а не навязывать ей невыгодный мир. При этом издание упрекнуло США в том, что американская разведка стала чаще упоминать о необходимости администрации президента страны Джо Байдена подтолкнуть украинские власти к переговорам с РФ в формате «мир в обмен на территорию».

2 июля бывшая американская конгрессвумен Тулси Габбард выступила с заявлением, что Байден предал государство ради интересов Украины. Она упрекнула действующего президента и власти страны в уходе от прямого ответа на вопрос о конечной цели США в украинском конфликте.

Накануне сообщалось, что опрос в США выявил недовольство американцев политикой Белого дома. Как свидетельствуют данные Института политики Чикагского университета, большинство американцев считают, что правительство полностью коррумпировано и действует нечестно по отношению к обычным людям.

В тот же день газета Politico написала, что главы западных государств, которые поддерживают киевский режим, опасаются, что их население утомится от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

До этого, 11 июня, депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что в западных странах накапливается усталость от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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