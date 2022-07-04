Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт спрогнозировал серьезные нагрузки на сайт IКЕА в связи с распродажей
Мир
Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна
Мир
СМИ узнали о необходимости капитального ремонта Эйфелевой башни
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
Украинцам разрешили получать паспорта в Польше
Происшествия
13-летнего мальчика госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

Трамп заявил о невозможности кризиса на Украине при своем президентстве

Трамп заявил, что при нем кризис на Украине был бы невозможен
0
Фото: REUTERS/Karen Pulfer Focht
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что обострение вокруг Украины никогда бы не произошло, если бы он остался президентом. Об этом 4 июля, в День независимости США, он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Куда уходят котики: мемы на службе политической агитации
Как завиральные идеи становятся виральными

«Я знаю, что сейчас дела для нашей страны идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная <спецоперация> в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», — указал он.

Трамп добавил, что он и его сторонники «снова сделают Америку великой».

Ранее, 2 июля, сообщалось, что Трамп намерен бороться за пост президента США в 2024 году. По данным газеты New York Post, о своих намерениях политик объявит в ближайшие месяцы.

До этого, 21 июня, бывший президент США заявил, что сегодня страна находится в серьезной опасности из-за действий нынешнего главы государства Джо Байдена и того, что происходит на Украине. В интервью порталу Newsmax он назвал происходящее «безумием».

При этом в марте Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Экс-президент признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022