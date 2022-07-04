Трамп заявил о невозможности кризиса на Украине при своем президентстве

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что обострение вокруг Украины никогда бы не произошло, если бы он остался президентом. Об этом 4 июля, в День независимости США, он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

«Я знаю, что сейчас дела для нашей страны идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная <спецоперация> в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», — указал он.

Трамп добавил, что он и его сторонники «снова сделают Америку великой».

Ранее, 2 июля, сообщалось, что Трамп намерен бороться за пост президента США в 2024 году. По данным газеты New York Post, о своих намерениях политик объявит в ближайшие месяцы.

До этого, 21 июня, бывший президент США заявил, что сегодня страна находится в серьезной опасности из-за действий нынешнего главы государства Джо Байдена и того, что происходит на Украине. В интервью порталу Newsmax он назвал происходящее «безумием».

При этом в марте Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны и вероятности ядерного столкновения стран из-за потери уважения к США на мировой арене. Экс-президент признался, что опасаться такого сценария стоит, «потому что США руководят некомпетентные люди».