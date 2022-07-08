«Европейская правда»: Канада решила снять санкции с турбин для «Северного потока»

Правительство Канады планирует по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из списка санкционных ограничений поставок турбин для газопровода «Северного потока». Об этом сообщает 8 июля газета «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что это «создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора».

Один из собеседников газеты указал, что формальным поводом станет просьба со стороны Германии. А Канада, в свою очередь, собирается аргументировать это тем, что такой шаг позволит России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.

По данным газеты, Украина уже в курсе их планов. Ожидаемое решение вызвало недовольство в правительстве страны.

«Украинское правительство ‹...› считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима», — говорится в сообщении.

Ситуация с газоснабжением в Германии находится в критическом состоянии. Так, ранее в пятницу федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа, занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены.

Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил правительство Канады решить вопрос с турбиной для «Северного потока». Хабек отметил, что турбину газопровода необходимо вернуть до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

24 июня министр Германии по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе. За день до этого Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России.

До этого, 14 и 15 июня, «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании. На следующий день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.