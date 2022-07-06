ЕС готовит юридическую базу для передачи замороженных активов РФ на восстановление Украины

Замороженные активы России могут направить на восстановление Украины. Соответствующую юридическую базу готовит Еврокомиссия. Об этом 6 июля сообщила глава организации Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — сказала она.

5 июля в Кремле заявили, что такие действия станут абсолютно незаконными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва категорически против этого.

3 июля газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву.

1 июля стало известно, что власти стран Евросоюза заморозили около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции против России. Так, например, 21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады и вовсе одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 июня, использование теми или иными странами российских активов будет рассматриваться Москвой как недружественный шаг, на который будет ответ.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом. Так как, по ее словам, это произошло «без суда, без следствия».

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик удивился «абсолютно пещерному русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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