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В Совфеде ответили на слова Дуды о Балтике как о внутреннем море НАТО

Сенатор Джабаров назвал вбросом слова президента Польши о том, что Балтика станет внутренним морем НАТО
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Слова президента Польши о том, что Балтийское море после вступления Финляндии и Швеции в НАТО станет внутренним бассейном альянса, — это очередной вброс. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Пусть Дуда вспомнит, что в Балтийском море в Калининградской области стоит база Балтийского флота РФ, очень мощная. Я думаю, что мы никогда не допустим, чтобы у нас были проблемы с судоходством, с логистикой в Балтийском море. Это постоянные вбросы польских политиков. Эти маленькие страны, которые являются ничего не значащими для обеспечения европейской безопасности, провоцируют конфронтацию между НАТО и Россией, рассчитывая отсидеться за широкими спинами британцев, американцев», — подчеркнул он.

Сенатор предложил польским властям думать о том, что Балтика рано или поздно должна стать «морем дружбы», объединяющим народы, которые имеют к нему отношение. Оно должно заставить их жить во взаимопонимании и уважении к интересам друг друга, заключил Джабаров.

О том, что Балтийское море может стать внутренним бассейном Североатлантического альянса, президент Польши заявил в ходе открытия заседания Совета национальной безопасности республики. Как отметил Дуда, граница РФ с НАТО вытянется на 1,4 тыс. км, что, по его словам, «нехорошая новость для российских властей».

1 июля заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе дискуссии клуба «Валдай» указал на то, что балтийский регион после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс рискует стать ареной военного соперничества. По его мнению, действия, исходящие из логики «защиты российско-финской границы», только ухудшат безопасность территорий.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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