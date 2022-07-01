В МИДе заявили о превращении Балтийского моря в арену военного соперничества

Регион Балтийского региона после вступления Финляндии и Швеции в НАТО может превратиться в арену военного соперничества. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе дискуссии клуба «Валдай».

«Если мы будем следовать логике натовских решений после того, как вступление будет окончательно оформлено, НАТО начнет говорить о том, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница, которую надо «защищать» 1300 километров, поэтому там надо размещать войска и так далее», — сказал он.

Грушко считает, что такие действия альянса ухудшат региональную безопасность, что в свою очередь существенно осложнит ситуацию на Севере Европы.

«Это будет самым серьезным образом ухудшать военную обстановку и в регионе Балтийского моря, которое в результате натовского расширения, военного освоения территорий новых членов, из самого спокойного в военном отношении региона Европы, будет превращена, в арену, ну если не военной конфронтации, то точно военного соперничества», — добавил он.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

В МИД России критически отреагировали на вступление Финляндии и Швеции в альянс, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.