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Дуда спрогнозировал присвоение Балтийскому морю статуса внутреннего моря НАТО

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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Балтийское море с момента вступления Финляндии и Швеции в НАТО станет внутренним морем Североатлантического альянса. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе открытия заседания Совета национальной безопасности республики в Варшаве.

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«По сути Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО. Две очень сильные страны с долгой и сильной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 км, что без сомнения не хорошая новость для российских властей», — спрогнозировал польский лидер.

1 июля заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе дискуссии клуба «Валдай» указал на то, что балтийский регион после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс рискует стать ареной военного соперничества. По его мнению, действия, исходящие из логики «защиты российско-финской границы», только ухудшат безопасность территорий.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

В МИД России критически отреагировали на вступление Финляндии и Швеции в альянс, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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