Почему акулы убивают: нападения хищников связывают с деятельностью людей

Две женщины погибли после нападения акул в Египте. Власти Хургады на три дня ограничили доступ к пляжам. Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что нетипичное агрессивное поведение акул связано с самоуправством экипажей грузовых судов, перевозящих мясо, прикормом рыб едой со шведского стола и нарушением правил купания. Что произошло в Хургаде, кто в этом виноват, сдадут ли российские туристы путевки и как им поможет знание этологии акул, читайте в материале «Известий».

Два смертельных нападения

68-летняя гражданка Австрии погибла 1 июля после нападения акулы в водах Красного моря, в районе Сахль-Хашиш (Хургада). Врачи пытались реанимировать женщину, которой хищник откусил две конечности, но тщетно — она скончалась от болевого шока. На следующий день после происшествия пляж продолжал работать, а туристы — купаться, хотя и опасались далеко заплывать.

3 июля акула снова напала на человека, погибла еще одна женщина — предположительно, туристка из Румынии . Трагедия произошла в том же районе Хургады. После второго инцидента министерство окружающей среды Египта сформировало рабочую группу из числа специалистов заповедников, чтобы выяснить причины поведения морских хищников.

— В тот день, когда произошло нападение акул, мы занимались снорклингом. (...) Отплыли от нашего пляжа в район отеля Tropitel Sahl Hasheesh (Возле него погибла первая жертва. — «Известия») буквально на 1 км, чуть больше, может, и увидели акул, — рассказала МИЦ «Известия» туристка Виктория Ковалева, которая отдыхает в соседнем отеле. — Не испугались нисколько, потому что думали, что это нормально.

Почему акулы убивают Фото: соцсети

По ее словам, вместе с подругой они увидели двух акул. Большая пятнистая, размером с взрослого мужчину, плавала у дна в 3 м от берега. Вторая, вероятно, рифовая акула находилась буквально в полутора метрах от первой, говорит собеседница «Известий». Инструктор, обратив внимание на рыб, направил туристок к берегу. В отеле рассказам девушек никто не поверил.

Реакция местных властей

После того как стало известно о гибели второй женщины, местные власти закрыли ряд пляжей «в соответствии с международными протоколами и правилами, применяемыми при расследовании нападений акул на людей». Купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка запрещены на три дня от Сахль-Хашиша до бухты Макади-Бей. Места нападения разделяет чуть меньше 200 м.

Пляжи закрыты, охранники следят за всем побережьем и не пускают даже на « дикие » пляжи, подтверждает Виктория Ковалева: «Мы зашли в воду на диком пляже по щиколотку буквально на пару минут, сразу выходит секьюрити и ругается».

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян полагает, что этого недостаточно: необходимо закрыть значительную большую территорию протяженностью порядка 60 км от Сафаги до Эль-Гуны (Оба курорта располагаются в районе Хургады. — «Известия») не менее чем на 7 дней.

Автор цитаты — Акулы покрутятся там немножко, поймут, что больше «бесплатной» добычи нет, и все уйдут в открытое море, — пояснил Мкртчян в беседе с «Известиями». — Но неделю нужно потерпеть.

Почему акулы убивают1 Фото: соцсети

Повторение нападений 2010 года

По словам Мкртчяна, для акул такое поведение нехарактерно. Последнее массовое нападение было зафиксировано 12 лет назад. Пять жестоких атак морских хищников на туристов произошло в районе Шарм-эль-Шейха, бухте Наама-Бэй. Немецкая туристка погибла, трое российских путешественников и один украинский получили серьезные ранения.

Следующее смертельное нападение акулы произошло через пять лет в районе курорта Эль-Кусейр (находится посередине между Хургадой и Марса-эль-Аламом). Спустя три года трагедия постигла чешского туриста уже ближе к Марса-эль-Аламу, который славится коралловыми рифами.

Автор цитаты В 2020 году от так называемых неспровоцированных укусов акул погибли 10 человек, подсчитал Университет Флориды, где реализуется профильная программа исследований.

Последний случай зафиксирован в 2020 году. Акула напала на семью украинских туристов, мальчик-подросток лишился руки. На этот раз опасный хищник настиг людей в Шарм-эль-Шейхе, а именно в районе морского заповедника Рас-Мохаммед.

Причины агрессивного поведения акул

По словам вице-президента Альянса турагентств России, и сейчас, и в 2010 году, причины нападений одни и те же. Красное море — кратчайший путь из Австралии и Новой Зеландии в Европу. Когда рефрижераторы на суднах выходят из строя, капитаны решают избавиться от груза в виде протухшего мяса и выбрасывают туши за борт. В условиях аномальной жары этот сценарий особенно вероятен.

Почему акулы убивают12 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gerard Lacz

— Акулы привыкают, что не нужно прилагать усилий, двигаются ближе к берегу (что нехарактерно, потому что привычной для акул пищи у берега не водится). Мяса с грузовых судов там нет, зато есть люди, — объясняет собеседник. — К тому же у тигровых акул сезон размножения.

В 2010 году проводившие расследование специалисты выделили это в качестве одной из трех причин. Незадолго до серии нападений судно перевозило по Красному морю партию овец, погибших животных выкинули за борт. В числе причин агрессивности акул называли также случаи прикорма человеком и неконтролируемый вылов рыбы, который истощает источник питания хищников.

Автор цитаты Еще одна причина, которую озвучили местные дайверы, — шум моторных лодок. Обилие водного транспорта может преграждать путь морским обитателям в открытые воды.

Есть и человеческий фактор. Кандидат биологических наук, руководитель дайв-центра Дмитрий Орлов подчеркивает, что погибшая 1 июля австрийка купалась после заката, еще и в одиночку — это запрещено в Египте. Курс-директор группы дайвинг-компаний «Акванавт» Герман Гурский объясняет, что в это время морские хищники охотятся , поэтому аналогичные запреты есть и в других курортных странах, например на Мальдивах.

Собеседники «Известий» говорят об одном — акулы не нападают первыми. Спровоцировать их могут сами купающиеся, которые упорно подкармливают рыб, несмотря на запрет. Туристы приманивают их к берегу, закидывая в воду еду со шведского стола, рассказывает сотрудница одно из египетских отелей.

Почему акулы убивают1233 Фото: Global Look Press/R. Tscherwitschke/CHROMORANGE

Ехать или не ехать

На фоне смертельных нападений акул генконсульство России в Хургаде просит россиян сохранять бдительность , строго соблюдать запрет на купание и слушать указания сотрудников гостиниц и береговой охраны, когда они сигнализируют о необходимости выйти из воды.

В 2010 году серия нападений морских хищников породила панику: всего за несколько дней сдали порядка 20% путевок. Сейчас инцидент с акулами вряд ли окажет серьезное влияние на спрос российских туристов на отдых в Египте , отмечает в беседе с «Известиями» директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Тем, кто вылетает в Египет через две недели, а тем более в августе, беспокоиться не о чем, успокаивает Алексан Мкртчян. «А тем, кто сегодня-завтра летят, мой совет — займите себя чем-то другим. Поехать на пирамиды, в Луксор, в Каир или провести время около бассейна» — говорит он. Кроме того, напоминает специалист, ряд отелей в регионе располагаются в лагунах и ограничивают водную зону сетками, которые акулы не могут пересечь.

Автор цитаты Египет — второе по популярности заграничное курортное направления для россиян в 2022 году. По данным сервиса GEO.Platforma и маркетплейса «Сравни», на него приходится 33% турпотока после Турции (42%).

Почему акулы убивают123 Пустой пляж в районе Хургады Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Проблема с нападением акул может решиться за одну-две недели , соглашается заместитель завкафедрой гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Роман Гареев. Он уверен, что египетские власти примут все необходимые меры. Даже если ситуация затянется, туроператоры могут предложить путешественникам выход : например, трансфер до пляжей, которые не попали в опасную зону.

— Отдельные нападения акул не скажутся на планах туристов, которые уже запланировали свой отпуск в Египте, имеют на руках билеты и подтвержденные бронирования. Им это попросту невыгодно, — полагает собеседник «Известий».

Не исключено, что часть отдыхающих перенесет поездку, но это очень маленький процент от общего числа. «Если говорить о тех туристах, которые еще не купили путевки, то они просто рассмотрят отели в других зонах», — добавляет Роман Гареев.

Если всё-таки едете

— Акулы на самом деле не такие уж глупые кровожадные существа, какими их пытаются представить . Хоть это и рыбы, у них есть интеллект, — отмечает курс-директор группы дайвинг-компаний «Акванавт» Герман Гурский. — Мало того, что они не глупые, так человек им еще и неинтересен. И самое главное, у них есть две сигнальные системы, которых нет у человека: они воспринимают электромагнитные излучения и поля.

Чтобы предотвратить нападение акул , во-первых, не надо далеко заплывать в одиночку. Плавать лучше группой, потому что несколько пловцов или дайверов воспринимаются акулой как единое целое как раз за счет электромагнитного поля, отмечает собеседник «Известий».

Почему акулы убивают12335 Фото: Global Look Press/imagebroker/AIC

Во-вторых, лучше не плавать у рифов, где глубина превышает 20 м. В-третьих, шанс нападения снижается, если пловец в гидрокостюме — он резиновый, неопреновый и как минимум источает не самый приятный запах. Те, кто отправляются на снорклинг, чаще всего плавают без гидрокостюма и интересуют акул больше. Четвертый совет — не купаться в сумерки и ранним утром.

Квалифицированный инструктор по дайвингу Герман Гурский: Если вы видите, что акула рядом, следите за ее состоянием. Если хищник плавает плавно, медленно, грудные плавники разведены горизонтально по бокам, значит, он в состоянии покоя — во всяком случае пока.

А если акула опускает плавники вертикально вниз и начинает двигаться резко, значит, она раздражена и вполне может атаковать. Эксперт также подчеркивает, что эти рыбы чувствуют страх, когда человек начинает паниковать, акулы чувствуют страх.

«Бесполезно удирать от нее, бесполезно пытаться отогнать ее движениями — хищник воспримет это как панику», — отмечает эксперт. Дайверам при столкновении с акулами в воде советуют занять вертикальное положение и максимально близко прижаться к стенке рифа или скалы.