В Египте акула откусила руку подростку из Украины

Власти Египта устанавливают обстоятельства, при которых акула напала на семью украинских туристов в Красном море, в результате чего подросток лишился руки. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Инцидент произошел 25 октября в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай) в Шарм-эш-Шейхе. По данным министерства окружающей среды Египта, акула атаковала трех человек. Ведется расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Как пишут пользователи соцсетей, от нападения морского хищника пострадали два туриста из Украины — женщина и ее 13-летний сын, а также сопровождавший их гид. В принимающей компании в Шарм-эш-Шейхе подтвердили эту информацию, добавив, что подросток лишился руки. Предположительно, на туристов напала белоперая рифовая акула, пишет сайт kp.by.

Туроператор JoinUp уточняет, что туристы купили услугу дайвинга у третьих лиц, в то время как с конца 2019 года подобные экскурсии запрещены в целях охраны кораллового рифа. Местные власти взяли на себя все расходы по лечению гостей, отмечает телеканал «360».

Министерство окружающей среды на 48 часов приостановило все погружения в районе морского заповедника Рас-Мохаммед, чтобы убедиться, что «это не серия нападений». Кроме того, закрыты несколько отельных пляжей в Шарм-эш-Шейхе, но связано это с сильным ветром на море — отменены морские экскурсии и объявлено штормовое предупреждение.

Египетские власти не исключили, что может быть принято решение о поиске травмировавшей подростка акулы. Так же действовали в 2010 году, когда произошла серия нападений недалеко от пляжа курорта Шарм-эш-Шейх. В течение двух недель пострадали четверо туристов из России и Украины, погиб 70-летний отдыхающий из Германии. Тогда хищника удалось поймать. Длина нападавшей на людей акулы составила 2,25 м.

25 октября сообщалось, что акула напала на мужчину у побережья австралийского штата Квинсленд, его госпитализировали в критическом состоянии.