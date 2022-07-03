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Генконсульство РФ в Хургаде выпустило предупреждение из-за нападения акул

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Фото: Global Look Press/Jürgen & Christine Sohns
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Генконсульство РФ в египетской Хургаде просит россиян сохранять бдительность из-за случаев нападения акул.

«Просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — сообщается в Telegram-канале Генконсульства России в Хургаде в воскресенье, 3 июля.

В этот день в том же городе зафиксирован второй случай гибели женщины от акулы. Специалисты изучат обстоятельства инцидента, чтобы точно установить причины поведения акулы.

Ранее, 1 июля, 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайер скончалась после нападения акулы в водах Красного моря в районе Хургады. Женщина была замужем за египтянином и проживала в городе на берегу моря.

Свидетели трагедии рассказали, что во время спасения туристы оперативно вышли из воды и старались отвлечь хищника от жертвы. Врачи добавили, что женщина поступила в глубоком шоке от произошедшего. Акула откусила пострадавшей руку и ногу.

Из-за происшествия район Сахль-Хашиш до бухты Макади-Бей закрыли и на три дня запретили купание, дайвинг, рыбалку и снорклинг.

«Известиям» дал комментарий по этому поводу кандидат биологических наук и руководитель дайв-центра Дмитрий Орлов. Он сказал, что погибшая отправилась плавать одна без гидрокостюма на закате, в темноте, и отметил, что в это время акулы особенно активизируются и начинают охотиться. Орлов обратил внимание также на то, что никто не пришел пострадавшей на помощь в тот момент. Специалист предупредил, что «акулы нападают только на одиночек».

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