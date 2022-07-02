Австрийка погибла в районе Хургады после нападения акулы

Пожилая гражданка Австрии, 68-летняя Элизабет Сквайер, погибла после нападения акулы в водах Красного моря в районе Хургады. Женщина была замужем за египтянином и проживала в городе на берегу моря, сообщил в пятницу, 1 июля, портал Al Arabiya со ссылкой на официальные источники.

Происшествие случилось днем в пятницу, в районе Сахль Хашиш. Оно попало на видео, когда люди на лодке пытались помочь женщине, которой акула откусила руку и ногу.

«Одна из крупных частных больниц в городе Хургада, с видом на побережье Красного моря на юге Египта, приняла в пятницу вечером 68-летнюю австрийку по имени Элизабет Сквайер, которая живет в городе и замужем за египтянином. За ее жизнь боролись врачи. Ей провели сердечно-легочную реанимацию, но усилия медиков были тщетны, она погибла», — сообщил портал.

Врачи добавили, что женщина поступила в глубоком шоке и ужасе от произошедшего.

Из-за происшествия район Сахль Хашиш до бухты Макади Бей закрыли и на три дня запретили купание, дайвинг, рыбалку и снорклинг.

В феврале жертвой нападения акулы стал британец. Четырехметровая акула напала на инструктора по дайвингу Саймона Неллиста, когда он плавал в нескольких метрах от мыса Бьюкен в Сиднее. Мужчина от полученных травм погиб.