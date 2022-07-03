Биолог рассказал о причинах нападения акулы на австрийку в Хургаде

Гражданка из Австрии, которая погибла в результате нападения акулы, пошла купаться после заката одна, что в Египте делать запрещено. Об этом в воскресенье, 3 июля, рассказал кандидат биологических наук и руководитель дайв-центра Дмитрий Орлов «Известиям».

«Была нарушена техника безопасности — туристка пошла плавать одна, без гидрокостюма и на закате, в темноте. [Именно в это время] акулы начинают возбуждаться и у них начинается время охоты», — сообщил он.

По словам биолога, акулы нападают только на одиночек, поэтому спасатели и туристы, которые находились на берегу, могли спасти женщину. Как отметил эксперт, толпа смогла бы отпугнуть акулу.

Ранее, 1 июля, в арабских СМИ появилась информация о нападении акулы на женщину. Предположительно, речь идет о супруге египтянина, которая со своим мужем жила в Хургаде. Акула откусила ей руку и ногу, в результате полученных травм женщина скончалась.

В этот же день сотрудница одного из отелей египетского курорта после сообщений в СМИ о гибели женщины от нападения акулы рассказала «Известиям», что туристам и жителям Хургады на законодательном уровне запрещено купаться в море в определенное время суток, это связано с активностью подводной фауны, которая может быть опасна для жизни и здоровья.

Как предупредил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин, в египетской Хургаде туристам сейчас нужно быть бдительными, чтобы не допустить повторного нападения акулы. Он отметил, что туристам скорее стоит опасаться тигровой акулы, «потому что большая белая акула нападает, только когда она голодная, а тигровая акула нападает всегда, всюду и на всё подряд».