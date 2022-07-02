Ихтиолог рассказал об опасности нападения акул в Хургаде

В Хургаде (Египет) туристам нужно быть бдительными, чтобы не допустить нападения акулы. Об этом 2 июля сообщил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин в интервью «Газете.Ru».

Накануне сообщалось, что в Хургаде акула откусила руку и ногу гражданке Австрии. В результате травм женщина скончалась. По словам Кузищина, нападение хищника в этом туристическом районе неудивительно, так как любое тропическое море является потенциально опасным местом.

«Это необязательно будет большая белая акула, потому что такие тяжелые раны может наносить по крайней мере десять видов акул. <…> Человек для большой белой акулы — крайне экзотическая и случайная жертва. Надо сильно постараться, чтобы человек оказался перед ее мордой», — рассказал эксперт.

Он отметил, что туристам скорее стоит опасаться тигровой акулы, «потому что большая белая акула нападает, только когда она голодная, а тигровая акула нападает всегда, всюду и на всё подряд». Кроме того, тигровая акула часто нападает на не очень большой глубине, то есть вдоль береговой линии, добавил ихтиолог.

Кузищин подчеркнул, что находящийся в воде человек совершенно бессилен перед акулой. Следить за безопасностью отдыхающих на курортах должны спасательные службы.

«Акула — это крупный, быстрый, очень сообразительный и умный морской хищник. Акулы нападают на крупную добычу, и у них есть прекрасно развитые челюсти, совершенные сенсорные системы, продвинутый по развитию мозг. Они настоящие повелители океанов. Задача спасательной службы — высматривать любую потенциальную жертву и выгонять людей из воды», — сказал ихтиолог.

1 июля сотрудница одного из отелей египетского курорта после сообщений в СМИ о гибели женщины от нападения акулы рассказала «Известиям», что туристам и жителям Хургады на законодательном уровне запрещено купаться в море в определенное время суток, это связано с активностью подводной фауны, которая может быть опасна для жизни и здоровья.

Она добавила, что туристов постоянно предупреждают: нельзя кормить рыб с берега, с понтона, с лодки, но это бесполезно. Люди несут в воду со шведского стола булки, яйца, кидают рыбам, чтобы сделать эффектные фото для соцсетей. По ее мнению, скопление рыб могло стать одной из причин появления акулы в этих акваториях.