Сотрудница отеля в Хургаде предположила причину появления акулы у пляжа

Туристам и жителям Хургады на законодательном уровне запрещено купаться в море в определенное время суток, это связано с активностью подводной фауны, которая может быть опасна для жизни и здоровья, рассказала «Известиям» сотрудница одного из отелей египетского курорта после сообщений в СМИ о гибели женщины от нападения акулы.

«На территории Египта законодательно запрещено плавать в море до семи утра и после захода солнца. Связано это с тем, что в Красном море есть хищники, проявляющие активность именно в темное время суток. Сложно сказать, что стало причиной нападения. Обычно акулы не нападают первыми. Должна быть причина. Либо хищницу привлекло большое количество рыб, которые являются для нее пищей, либо австрийка спровоцировала нападение своим поведением», — объяснила она.

Ольга добавила, что туристов постоянно предупреждают: нельзя кормить рыб с берега, с понтона, с лодки, но это бесполезно. Люди несут в воду со шведского стола булки, яйца, кидают рыбам, чтобы сделать эффектные фото для соцсетей. По ее мнению, скопление рыб могло стать одной из причин появления акулы в этих акваториях. В Хургаде это единичный случай, заверила Ольга.

Ранее, 1 июля, в арабских СМИ появилась информация о нападении акулы на женщину с австрийским гражданством. Предположительно, она супруга египтянина и жила в Хургаде. Акула откусила ей руку и ногу, отчего женщина погибла при попытке медиков стабилизировать ее состояние.

По некоторым данным, погибшей могла оказаться туристка из Австрии. Свидетели трагедии рассказали, что во время спасения другие отдыхающие оперативно вышли из воды и старались отвлечь хищника от жертвы, добавила «Газета.Ru».