Египет закрывает часть пляжей после гибели двух женщин от акул

Губернатор провинции Красное море в Египте принял решение закрыть некоторые пляжи территории после того, как стало известно о гибели второй женщины в результате нападения акулы в районе Хургады. Об этом 3 июля сообщает Reuters.

Кроме того, им была сформирована рабочая комиссия с группой специалистов для выяснения причин произошедшего.

«Губернатор провинции Красное море генерал-майор Амр Ханафи принял решение запретить любую деятельность в этом районе в соответствии с международными протоколами и правилами, применяемыми при расследовании нападений акул на людей», — сообщило министерство окружающей среды Египта.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что в Хургаде был зафиксирован второй случай гибели женщины от акулы. Специалисты изучат обстоятельства инцидента, чтобы точно установить причины такого поведения хищника.

Генконсульство РФ Хургаде обратилось к россиянам с просьбой сохранять бдительность из-за случаев нападения акул и строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья.

Ранее, 1 июля, 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайер скончалась после нападения акулы в водах Красного моря в районе Хургады. Женщина была замужем за египтянином и пять лет проживала в городе на берегу моря. Из-за происшествия район Сахль-Хашиш до бухты Макади-Бей закрыли и на три дня запретили купание, дайвинг, рыбалку и снорклинг.