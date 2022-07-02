Туристы из РФ рассказали об обстановке на пляже в Египте после атаки акулы

Пляж в Египте, где произошла трагедия с туристкой, после нападения акулы продолжает работать. Как сообщила 2 июля корреспондент «Известий» Виктория Дубницкая, место ЧП не огородили даже для следственных действий.

Туристы из России продолжают купаться в море, но признаются, что далеко в воду заходить боятся.

«Придя на пляж сегодня увидели, что люди купаются на уровне колена. Решили, что очень теплая вода. А потом нам пара человек сказали: «Старайтесь далеко не плавать». Ну, и выяснили причину, почему плавать сегодня далеко нельзя. Но мы решили плавать по пояс с внучкой», — рассказала об обстановке на пляже одна из отдыхающих.

Другая россиянка поделилась, что побаивается заплывать далеко, поэтому выбирает не глубокие места у берега, так как ей «не хочется на съедение акулам».

Как предупредил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин, в египетской Хургаде туристам сейчас нужно быть бдительными, чтобы не допустить повторного нападения акулы. Он отметил, что туристам скорее стоит опасаться тигровой акулы, «потому что большая белая акула нападает, только когда она голодная, а тигровая акула нападает всегда, всюду и на всё подряд».

Накануне сообщалось, что в Хургаде акула откусила руку и ногу гражданке Австрии. В результате травм женщина скончалась. По словам Кузищина, нападение хищника в этом туристическом районе неудивительно, так как любое тропическое море является потенциально опасным местом.

1 июля сотрудница одного из отелей египетского курорта после сообщений в СМИ о гибели женщины от нападения акулы рассказала «Известиям», что туристам и жителям Хургады на законодательном уровне запрещено купаться в море в определенное время суток, это связано с активностью подводной фауны, которая может быть опасна для жизни и здоровья.

Она добавила, что туристов постоянно предупреждают: нельзя кормить рыб с берега, с понтона, с лодки, но это бесполезно. Люди несут в воду со шведского стола булки, яйца, кидают рыбам, чтобы сделать эффектные фото для соцсетей. По ее мнению, скопление рыб могло стать одной из причин появления акулы в этих акваториях.