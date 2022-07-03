Президент Чехии назвал утопией отказ ЕС от ископаемого топлива

Полный отказ Евросоюза в обозримой перспективе от ископаемых источников энергии и переход исключительно на «зеленую» энергетику — утопия. Об этом 3 июля заявил президент Чехии Милош Земан.

«ЕС ведет себя безответственно. Это (полный переход к так называемым зеленым источникам получения энергии. — Ред.) утопия, как ранее была коммунистическая утопия», — сказал он в интервью, опубликованном на YouTube-канале CNN Prima NEWS.

По мнению президента, Чехия должна противостоять попыткам запретить в ЕС использование атомной энергии.

Земан также не исключил возможности социальных волнений в стране в случае, если на фоне стремительного роста тарифов на энергию и цен на товары власти не окажут эффективную помощь населению в преодолении сложной финансовой ситуации.

В январе депутат Госдумы Олег Матвейчев перечислил «Известиям» причины газового кризиса в Европе. Одной из них, по его словам, является внедрение в Европе «зеленой» энергетики: ветряные станции и солнечные батареи оказались не эффективны.

В то же время доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков сообщил «Известиям», что нетрадиционные источники энергии в настоящее время не способны полностью заменить традиционные. По его мнению, без традиционной энергетики мировая экономика «схлопнется и умрет».

Ранее, в декабре 2021 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году — это абсолютно реалистичная задача.

За месяц до этого Путин назвал российскую энергетику одной из самых «зеленых» в мире. Он подчеркнул, что если говорить об атомной и гидроэнергетике, то они занимают 40% в структуре энергетики РФ, а если включить газ, то все 86%.