Эксперты рассказали о недостатках зеленого энергоперехода

Российские эксперты в беседе с «Известиями» прокомментировали ежегодный доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ), согласно которому главным риском для человечества на ближайшее десятилетие являются беспорядочные и непродуманные климатические меры.

В документе подчеркивается, что мировой экономике угрожает не только недостаточная, но и избыточная климатическая политика. В частности, неудачные попытки отказа от ископаемого топлива уже обернулись энергетическими кризисами в Европе и Азии. При этом негативные последствия форсированного и беспорядочного энергоперехода не ограничатся скачками цен на энергоносители, считают специалисты.

Как убеждены эксперты из России, в настоящее время в мире не существует эффективных, чистых источников зеленой энергии. Массовая пропаганда по «озеленению» экономики привела к тому, что западные правительства и компании стали сокращать финансирование развития традиционной энергетики.

В результате существующие месторождения истощаются, а на ввод в эксплуатацию новых банально нет денег. Эксперты подчеркивают, что нетрадиционные источники энергии в настоящее время не способны полностью заменить традиционные.

«По данным Международного энергетического агентства, 80% технологий, необходимых для запуска восстанавливаемой энергетики, еще не разработаны. А по словам Била Гейтса, «днем в полдень солнечная энергия по цене сопоставима с газовой, а ночью она в тысячу раз дороже, потому что солнца нет. И ветер то дует, то не дует». Поэтому максимальный уровень, до которого можно довести восстанавливаемую энергетику — это 30% от общего энергобаланса», — указал доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

По словам специалиста, остальные потребности будет обеспечивать традиционная энергетика. Без нее мировая экономика «схлопнется и умрет», подчеркнул он.

Похожее мнение выразил экономист Михаил Хазин, который убежден, что зеленая энергетика — это миф. Так, в мире еще не разработаны технологии, позволяющие полностью заменить традиционные источники энергии.

«На Западе решили, что нетрадиционные источники могут полностью заменить традиционные. Выяснилось, что это сделать не получается. Потому что то ветер не дует, то еще какая-нибудь проблема, то еще какое-нибудь стихийное бедствие», — отметил эксперт.

Кроме того, запуск нетрадиционных отраслей энергетики требует добычи металлов, что неблагоприятно сказывается на экологии. Также для таких источников энергетики следует разработать систему утилизации. Эти и другие нерешенные задачи являются «результатом собственной глупости и излишней идеологизированности Запада», резюмировал экономист.

Соответствующий доклад «Глобальные риски – 2022» ВЭФ опубликовал 11 января. Так, ключевой угрозой для населения планеты эксперты назвали неэффективность мер по борьбе с изменением климата. В частности, в документе говорится о безрезультативности целевого ограничения повышения температуры на 1,5 °C к 2100 году, которое было принято Парижским соглашением 2016 года.

Кроме того, в ВЭФ подчеркнули, что поспешное принятие экологических политик может нанести ущерб природе из-за распространения непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий.

Стремительный энергопереход также может привести к волатильности энергоцен. Государства, зависящие от углеродоемких отраслей, могут потерять конкурентное преимущество в будущем из-за «налога на углерод» и других ограничений, предостерегают специалисты.

1 ноября правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Согласно документу, к 2060 году страна должна стать углеродно нейтральной конкурентоспособной страной с устойчивым экономическим ростом.