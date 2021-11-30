Путин назвал российскую энергетику одной из самых «зеленых» в мире

Российская энергетика является одной из самых «зеленых» в мире. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Наши запасы углеводородов, включая нефть и прежде всего нефть, могут быть использованы не только для топливно-энергетического комплекса, но и нефтехимии. Также углеводороды, учитывая современные тенденции энергоперехода, могут использоваться для производства водорода», — отметил он.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что газ — это самый удобный и самый чистый источник. Он отметил, что газовые поставки из РФ будут расти, в том числе и в Европу, где собственная добыча упала на 24%.

Особенно актуально это в переходный период к «чистым» источникам энергии, добавил Путин.

При этом российский лидер вовсе не исключил развитие альтернативных источников энергии.

«Уже сегодня энергетика России является одной из самых «зеленых» в мире». Если говорить об атомной и гидроэнергетике, то они занимают 40% в структуре энергетики РФ, а если включить газ, то все 86%», — рассказал президент РФ.

1 ноября в правительстве РФ заявили, что российские инвестиции в снижение выбросов парниковых газов до 2030 года должны составить около 1% ВВП страны, а в 2031–2050 годах вырасти до 1,5–2% ВВП. Целью новой стратегии низкоуглеродного развития России является достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики.

В июне российское правительство утвердило план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет. План был подготовлен с учетом поручения Путина.