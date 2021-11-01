РФ до 2030 года направит до 1% ВВП на снижение выбросов парниковых газов

Российские инвестиции в снижение выбросов парниковых газов до 2030 года должны составить около 1% ВВП страны, а в 2031–2050 годах — вырасти до 1,5–2% ВВП. Соответствующие цифры закреплены в Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщает пресс-служба правительства в понедельник, 1 ноября.

Целью новой стратегии низкоуглеродного развития России, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным, является достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики.

В документе заложены два сценария: инерционный и целевой (интенсивный). Целевой сценарий — основной. Оба варианта отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики.

План мероприятий по реализации стратегии в течение шести месяцев должно разработать Минэкономразвития.

Согласно целевому сценарию, ключевая задача — обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. Его макроэкономические условия предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта — до 4,4% ежегодно. Вклад в устойчивый рост экономики будут вносить как опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал — 3,7% ежегодно, так и стабильный рост реальных располагаемых доходов — 2,5% ежегодно. Ожидается более умеренное, чем в инерционном сценарии, падение энергоэкспорта с 2030 года, в том числе за счет переориентации на продукцию высокого передела и реализации мер по повышению конкурентоспособности российского энергоэкспорта на внешних рынках.

В результате ежегодные темпы роста экономики должны оставаться выше среднемировых до 2050 года — до 3% в год.

«В рамках целевого сценария станет возможным рост экономики при уменьшении выбросов парниковых газов», — отмечается в сообщении.

К 2050 году их чистая эмиссия снизится на 60% от уровня 2019 года и на 80% — от уровня 1990-го. Дальнейшая реализация интенсивного сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

«Реализация климатических проектов начнется уже со следующего года», — заявил глава правительства на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он добавил, что с 2023 года в Российской Федерации планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий.

В июне этого года российское правительство утвердило план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет. Мишустин указывал, что план подготовили с учетом поручения президента России Владимира Путина.

Премьер уточнял, что под каждую задачу предложен свой комплекс мероприятий, в частности наращивание производства сжиженного природного газа до 140 млн т, включая создание центров по его перевалке, хранению и торговле, открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода.

В августе в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова «Известиям» подтвердили, что власти России начали подготовку к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Отмечалось, что рассматривается вопрос о создании рабочих групп для подготовки мер по адаптации отечественной экономики к глобальному энергопереходу. Группы должны были подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.

В то же время заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявляла «Известиям» в сентябре, что, несмотря на поставленную Минэнерго год назад задачу по увеличению доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с 2% до 4–5% к 2024 году, до замены углеводородов (нефти, газа и угля) и полного перехода к альтернативной энергетике не только России, но и всему миру еще далеко.

Она рассказала, что, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мир не сможет отказаться от углеводородов раньше 2050 года, несмотря на усилия стран G7 по развитию зеленой энергетики. Эксперт допустила, что к 2030 году доля ВИЭ в российском энергобалансе не будет превышать 7–8%, но «в целом вырастет».

При этом Мильчакова подчеркнула, что Россия имеет хорошие шансы развития на европейском рынке водородного топлива, а недавно достроенный газопровод «Северный поток – 2» как раз можно будет адаптировать для его транспортировки.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября, но он пока не начал свою работу. Трубопровод построили от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.