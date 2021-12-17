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Путин оценил планы достичь углеродной нейтральности в РФ к 2060 году

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Достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году, заложенное в стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов, является абсолютно реалистичной задачей. Об этом 17 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

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«До 2050 года у нас сейчас стратегия [низкоуглеродного развития], к 2060 году, как вы знаете, мы планируем достичь углеродной нейтральности. Это всё абсолютно реалистичные планы, создающие дополнительные возможности для бизнеса», — сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Также глава государства поддержал идею получения технической, градостроительной и экологических экспертиз в режиме «одного окна».

«И техническая, и градостроительная, и экологическая экспертиза — конечно, лучше, если это будет осуществляться в рамках «одного окна», согласен полностью», — отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что «есть хорошая практика работать через «одно окно» в других направлениях».

«Важно, чтобы всё это решалось в едином контексте, и не возникали какие-то административные трудности в связи с получением необходимых документов. Полностью согласен, можно и нужно это проработать», — добавил Путин.

Он также сообщил, что российский рынок торговли карбоновыми единицами оценивается в $50 млрд.

«По поводу карбоновых полигонов и так далее. Ну да, все здесь тоже планы прописаны, известны. Что я хочу сказать в этой связи: новые торговли углеродными единицами — это, по сути, новый вид бизнеса возникает. И экспертами российский рынок торговли этими карбоновыми единицами оценивается примерно в $50 млрд, здесь есть над чем подумать и есть над чем поработать. Тем более что у нас имеются серьезные конкурентные преимущества в этой сфере», — сказал глава государства.

Ранее, 10 декабря, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совершить энергетический переход в российской экономике будет нелегко. В то же время она отметила, что климатическая повестка открывает для инновационного бизнеса больше возможностей для получения финансирования на лучших условиях.

До этого, 30 ноября, Путин назвал российскую энергетику одной из самых «зеленых» в мире. Он подчеркнул, что если говорить об атомной и гидроэнергетике, то они занимают 40% в структуре энергетики РФ, а если включить газ, то все 86%.

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