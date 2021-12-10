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Набиуллина назвала энергопереход нелегким для экономики России

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Совершить энергетический переход в российской экономике будет нелегко, но климатическая повестка открывает для инновационного бизнеса больше возможностей для получения финансирования на лучших условиях. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Сделано в России» в пятницу, 10 декабря.

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По ее словам, для инновационного бизнеса энергопереход «открывает где-то даже больше возможностей по получению финансирования на лучших условиях».

В конце ноября в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин назвал отечественную энергетику одной из самых «зеленых» в мире. Он отметил, что российские запасы углеводородов, включая нефть, могут использоваться не только для Топливно-энергетического комплекса, но и нефтехимии. А углеводороды, учитывая современные тенденции энергоперехода, могут использоваться для производства водорода, сказал он.

Кроме того, российский лидер не исключил развитие альтернативных источников энергии. Если говорить об атомной и гидроэнергетике, то они занимают 40% в структуре энергетики страны, а если включить газ, то все 86%, рассказал президент.

1 ноября в правительстве Российской Федерации заявили, что инвестиции страны в снижение выбросов парниковых газов до 2030 года должны составить около 1% ВВП государства, а в 2031–2050 годах вырасти до 1,5–2% ВВП. Целью новой стратегии низкоуглеродного развития РФ является достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики.

В июне кабмин утвердил план реализации энергостратегии страны на ближайшие 15 лет. Его подготовили с учетом поручения Путина.

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