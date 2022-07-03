МИД Северной Кореи обвинил США в превращении Азии в регион НАТО

МИД Северной Кореи считает, что США занимаются милитаризацией Европы и превращают Азию в регион НАТО. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ЦТАК в воскресенье, 3 июля.

«После недавнего саммита НАТО стало понятно, что США хотят сдержать Россию и Китай, реализуя «милитаризацию» Европы и превращая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в подразделение НАТО. При этом считая трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи важным средством выполнения [этой задачи]», — говорится в публикации.

По словам представителя МИД, США хотят установить военное господство «не только над АТР, включая Корейский полуостров, но и во всем мире».

Ранее, 24 июня, лидер КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость наращивать оборонный потенциал страны, для того чтобы противостоять вмешательству извне.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

В конце марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщила на заседании Совбеза постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.