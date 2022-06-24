Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость наращивать оборонный потенциал страны, для того чтобы противостоять вмешательству извне. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Армия должна поддержать военно-стратегические инициативы ЦК, чтобы всесторонне упрочить самооборонную мощь, позволяющую одержать абсолютный верх над любым противником и защитить достоинство великой нашей родины и благополучие великого нашего народа», — объявил он в ходе очередного заседания правящей партии.

На собрании были определены основные задачи по усилению военного комплекса республики, в том числе совершенствование технического обеспечения армии, реорганизация основных структур и отработка оборонных практик.

5 июня КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание Пхеньяна с начала года.

До этого, 25 мая, Пхеньян выпустил по направлению Японского моря одну за другой три баллистические ракеты. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году. Японский министр обороны от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио можно считать прямой провокацией.

На следующий день США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Однако Россия и Китай воспользовались правом вето, и документ не был принят.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

В конце марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщила на заседании Совбеза постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.