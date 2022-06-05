КДНР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря

КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных.

«Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9.08 по 9.43 (с 03.08 по 03.43 мск) зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест», — отмечается в заявлении.

При этом другие места запусков не уточняются.

Сохраняется оборонная готовность на случай дополнительных пусков.

Ранее в этот день сообщалось, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд, предположительно баллистическую ракету, в сторону Японского моря. Сторожевые корабли Японии призвали находящиеся в море суда в случае обнаружения обломков объекта связываться с властями и не приближаться к ним.

Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года.

О запуске Пхеньяном трех баллистических ракет также в сторону Японского моря сообщалось 25 мая. В Японии посчитали запуски сразу после визита президента США Джо Байдена и саммита QUAD прямой провокацией и выразили Северной Корее протест по дипломатическим каналам.

24 апреля сообщалось, что Япония и США запланировали совместные учения осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо. Как указано в публикации Nikkei, целью учений является укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

В ответ на это официальная Москва предупредила Японию, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Россия примет ответные меры. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, военно-морские учения Японии и США вблизи российской границы провоцируют рост напряженности в регионе.