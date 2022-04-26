Москва предупредила Токио об ответе на возможное расширение учений США и Японии

В случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Москва примет ответные меры. Об этом Россия предупредила Японию по дипломатическим каналам, рассказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, военно-морские учения Японии и США вблизи российской границы провоцируют рост напряженности в регионе.

«Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он обратил внимание, что в заявлении японского военного руководства необходимость учений обосновывается «активностью» Вооруженных сил России на Дальнем Востоке.

«Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам», — отметил Моргулов.

О том, что совместные учения Вооруженных сил Японии и США пройдут осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо, стало известно 24 апреля. Их целью названо укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

В маневрах примут участие военные японских сухопутных Сил самообороны и американские морские пехотинцы. Всего в них задействуют более 4 тыс. военных, учения станут самыми крупными с участием морпехов США на территории Японии.

15 апреля сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) Японии и США провели учения в Японском море, в рамках которых они отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Целью учений назвали укрепление возможности японско-американского сотрудничества «для эффективного сдерживания и реагирования».