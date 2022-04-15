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Япония возобновит учебную эвакуацию населения из-за пусков КНДР

Япония и США провели морские учения по обмены данных о пусках ракет

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Военно-морские силы (ВМС) Японии и Соединенных Штатов провели учения, в рамках которых они отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Об этом сообщает 15 апреля японский штаб морских сил самообороны в Twitter.

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Отмечается, что учения прошли в Японском море.

«Японский [ракетный эсминец] «Конго» провел 13–14 апреля учебный обмен информацией о запуске баллистической ракеты с американским [ракетным крейсером] «Мобайл Бэй», [эсминцем] «Спрюэнс» в Японском море с целью укрепить возможности японско-американского сотрудничества для эффективного сдерживания и реагирования», — следует из заявления японского ведомства.

Ранее в этот же день стало известно, что власти Японии рассматривают возможность возобновления учений по эвакуации населения на фоне ракетных пусков, производимых КНДР.

13 апреля сообщалось, что американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» проводит учения в Японском море совместно с морскими силами самообороны Японии. Тогда отмечалось, что проведение военных учений может быть нацелено на сдерживание властей КНДР, которые в последние месяцы осуществили несколько ракетных запусков.

Накануне стало известно, что американский авианосец «Авраам Линкольн» с ядерной установкой вошел в международные воды Японского моря.

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