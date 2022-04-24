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Япония и США запланировали совместные учения на острове Хоккайдо

Nikkei: Япония и США проведут осенью совместные учения на острове Хоккайдо
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Совместные учения вооруженных сил Японии и США планируются осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо. Об этом 24 апреля сообщает газета Nikkei.

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По ее данным, в учениях, которые пройдут в течение двух недель с сентября по октябрь, примут участие военные японских сухопутных Сил самообороны и американские морские пехотинцы. Всего в учениях задействуют более 4 тыс. военных. Таким образом, военные маневры станут самыми крупными с участием морпехов США на территории Японии.

Как указано в публикации, целью учений является укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

Предыдущие совместные учения стран на острове Хоккайдо состоялись в декабре 2021 года.

15 апреля сообщалось, что военно-морские силы (ВМС) Японии и США провели учения, в рамках которых они отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Целью учений, которые прошли в Японском море, стало укрепление возможности японско-американского сотрудничества «для эффективного сдерживания и реагирования».

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