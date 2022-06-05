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КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Defense Ministry
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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи..

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Предполагается, что это баллистическая ракета.

Сторожевые корабли Японии призвали находящиеся в море суда в случае обнаружения обломков объекта связываться с властями и не приближаться к ним. Сейчас южнокорейские военные анализируют дальность и наибольшую высоту полета снаряда, а также другие детали.

Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года.

Последний раз о запуске КНДР трех баллистических ракет также в сторону Японского моря сообщалось 25 мая. В Японии посчитали запуски сразу после визита президента США Джо Байдена и саммита QUAD прямой провокацией и выразили Северной Корее протест по дипломатическим каналам.

24 апреля сообщалось, что Япония и США запланировали совместные учения осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо. Как указано в публикации Nikkei, целью учений является укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

В ответ на это официальная Москва предупредила Японию, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Россия примет ответные меры. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, военно-морские учения Японии и США вблизи российской границы провоцируют рост напряженности в регионе.

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