КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Сейсмическая активность в регионе осталась в норме, передает телеканал «Известия». По данным Примгидромета, радиационный фон находится в норме.

В Японии посчитали запуски сразу после визита президент а США Джо Байдена и саммита QUAD прямой провокацией и выразили Северной Корее протест по дипломатическим каналам. С начала года Пхеньян осуществил уже свыше десяти ракетных испытаний.

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