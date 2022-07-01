РФПИ рассказал о вкладе вакцины «Спутник V» в отмену ограничений по COVID-19

Снятие в России ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря массовой вакцинации российской вакциной «Спутник V» и ревакцинацией однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Об этом 1 июля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (ФРПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что вакцины повлияли на формирование коллективного иммунитета и сыграли ключевую роль в победе над пандемией не только в РФ, но и более чем в 50 странах по всему миру. Разработка этих вакцин при поддержке РФПИ стала достижением российских ученых из Центра имени Гамалеи.

«Созданная российскими учеными платформа не только позволяет успешно противостоять коронавирусу и всем его штаммам в разных странах, но и в будущем может быть использована для эффективной борьбы с новыми глобальными биологическими вызовами», — подчеркнул руководитель РФПИ.

Российская вакцина зарекомендовала себя как одна из лучших в мире по результатам научных исследований более чем в 10 странах Европы, Азии и Латинской Америки, показало силу научной школы России. Дмитриев обратил внимание, что только пять государств (РФ, США, Великобритания, Китай и Индия) смогли оперативно создать и запустить в производство вакцины, используемые в программах массовой вакцинации в разных странах.

Более 500 млн человек в мире получили вакцину от коронавируса «Спутник V», которая зарегистрирована в 71 стране мира, где проживают более 4 млрд человек, и стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории РФ.

1 июля Роспотребнадзор отменил в России ранее введенные из-за распространения COVID-19 ограничения. Сняты, в частности, масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других принятых ранее мер.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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