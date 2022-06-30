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В США предложили передать Украине замороженные активы России

Минюст США надеется, что шаги конгресса позволят передать активы предпринимателей РФ Киеву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Администрация США надеется, что изъятые у российских предпринимателей активы удастся направить Украине, благодаря действиям конгресса, заявила заместитель главы американского министерства юстиции Лиза Монако на конференции Silverado Policy Accelerator и Google по безопасности.

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«Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, чем они являются: роскошными яхтами, банковскими счетами, иными товарами, самолетами или чем-то еще Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то их изъятие — на повестке дня», — приводит ее слова «РИА Новости».

Монако добавила, что после отслеживания и изъятия активы следует продать.

«Мы надеемся, действия конгресса позволят предоставить вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины», — сказал чиновница.

29 июня министерство финансов США сообщило, что за последние 100 дней были заморожены или заблокированы $330 млрд российских активов. В ведомстве добавили, что были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд.

В рамкой санкционной политики Запада, направленной против Москвы, российские активы замораживают и других странах. Так, например, 21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Политик удивился «абсолютно пещерному русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

Страны Запада начали ужесточать санкции против России на фоне спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Россия начала ее 24 февраля из-за обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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