Российские загсы откажутся от бумажных документов

Российские загсы откажутся от бумажного документооборота и перейдут на реестровую модель, рассказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко на полях Петербургского международного юридического форума.

«Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Всё у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку», — рассказал министр.

Ранее 23 мая в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий дать Росфинмониторингу доступ к данным российских загсов.

До этого 20 мая в пресс-службе ФНС рассказали о первом России случае регистрации рождения ребенка в формате онлайн.

20 октября глава Минюста РФ Константин Чуйченко выступил с предложением заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре, а выписки из реестра выдавать по требованию.