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Росфинмониторингу предложили дать доступ к данным из загсов
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Росфинмониторингу предложили дать доступ к данным из загсов

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Фото: РИА Новости/Антон Белицкий
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Госдума в июне может принять в первом чтении и рассмотреть до конца весенней сессии законопроект правительства «О внесении изменения в статью 132 закона «Об актах гражданского состояния». Документом предлагается предоставить Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) доступ к данным о регистрации браков россиян из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), выяснили «Известия».

Разведка ЗАГСом: Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян
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Как объясняют авторы, это необходимо для исполнения Росфинмониторингом полномочий по борьбе с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Эту информацию подтвердили «Известиям» в аппарате комитета Госдумы по финансовому рынку, который дал на законопроект положительное заключение. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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«По мнению комитета, предоставление Росфинмониторингу в электронной форме сведений о записях актов гражданского состояния будет способствовать повышению эффективности оперативности проведения финансовых расследований Росфинмониторинга», — говорится в отзыве.

Поддержали инициативу и в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.

«Предложенные [законоодательные] новеллы позволят обеспечить Росфинмониторинг сведениями, необходимыми для исполнения возложенных на него полномочий, и повысить эффективность их реализации. Для выявления экономических преступлений, в том числе борьбы с финансированием терроризма, Росфинмониторингу необходимо оперативно получать сведения о датах рождения, смене имен граждан, заключениях и расторжениях браков, а также другие данные», — пояснил «Известиям» зампред комитета Анатолий Выборный.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всё из семьи: данные из загсов могут попасть в мониторинг уже с этого года»

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