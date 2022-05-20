Рождение ребенка впервые в России зарегистрировали в формате онлайн

Рождение ребенка впервые зарегистрировали в формате онлайн в России. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе ФНС, которая выступает оператором ЗАГС.

Первые родители, которые воспользовались услугой суперсервиса «Рождение ребенка» на портале госуслуг, — пара из Якутска.

«В рамках суперсервиса врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предзаполнения заявления о рождении», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Реклама

После этого родителям необходимо подтвердить сведения, выбрать ребенку имя и орган ЗАГС, который регистрирует рождение уже без личного присутствия родителей.

Реквизиты записи о рождении после этого возвращаются в личный кабинет пользователя портала и далее используются при подаче заявлений на другие госуслуги и меры соцподдержки.

В ведомстве отметили, что позднее при желании родители смогут получить гербовое свидетельство о рождении при личном обращении в ЗАГС, сообщает телеканал «Звезда».

В пресс-службе добавили, что ежедневная рассылка из ЕГР ЗАГС сведений о рождении в уполномоченные государственные органы запускает автоматически целый комплекс услуг, которые связаны с рождением ребенка. Речь идет о проактивном присвоении ИНН и СНИЛС ребенку, о выплате маткапитала, записи в детский сад и оформлении пособий.

В феврале текущего года в управлении ЗАГС Москвы назвали самые популярные имена новорожденных в 2021 году. В пятерку самых популярных вошли Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1600 девочек, а Львами — более 1700 мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно 35% чаще).