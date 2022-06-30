Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Мажор 4» 16+

Режиссер: Нурбек Эген. В ролях: Павел Прилучный, Александр Облаков, Любовь Толкалина, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Анна Цуканова-Котт, Павел Чинарёв.

Продолжение популярного сериала про «мажора»-полицейского. Зрители полюбили героя в исполнении Павла Прилучного, и новый сезон переносит их на девять лет вперед. Мажор узнает, что именно он является отцом Сони — дочери погибшей Вики. Он собирается отобрать опеку у сестры, но та с помощью адвокатов пытается доказать его несостоятельность как отца. Параллельно Мажор ищет убийцу Ани, но понимает, что страдает провалами в памяти. Тем временем убивают еще несколько человек, и подозрение вновь падает на Мажора.

Со 2 июля на Кинопоиске.

«Коммандо» 18+

Фото: Кадр из фильма «Коммандо»/Al Bravo Films

Режиссер: Азиф Акбар. В ролях: Микки Рурк, Майкл Джей Уайт, Джефф Фэйи, Брендан Фер, Дональд Серроне, Джон Инос.

Элитный агент управления по борьбе с наркотиками возвращается домой после миссии, где по его вине погибли невинные люди. Ему сложно свыкнуться с обычной жизнью и отвлечься от преследующих его кошмаров. Внезапно в его дом вламываются грабители, и теперь он снова должен проявить все свои навыки, чтобы защитить свою семью.

С 30 июня в прокате

«Марадона: Смерть Бога» 12+

Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de

Режиссер: Иван Казанцев. В ролях: Марадона, Пеле, Эдуардо Карпио, Гильермо Коппола, Элин Диас, Клаудио Исагирре.

Документальная драма о кумире миллионов. История о том, как жизнь одного из самых величайших футболистов всех времен Диего Марадоны превратилась в полнейшее безумие: пристрастие к наркотикам, насилие, реабилитация на Кубе, публичные срывы, измены, внебрачные дети. Всё это окончательно испортило его отношения с семьей и подорвало его собственную жизнь. Так кто же тут главный виновник — он сам или бесчисленные толпы поклонников и журналистов, без конца его преследовавших?

С 1 июля в онлайн-кинотеатрах.

Театр

«Схватка» 16+

Фото: Пресс-служба Театра Олега Табакова

Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Яна Сексте, Алена Лаптева, Севастьян Смышников, Наталья Попова, Игорь Петров, Аркадий Киселев, Антон Рогачев.

Спектакль по пьесе известного драматурга Дэвида Линдси-Эбера, лауреата Пулитцеровской премии, автора сценариев к фильмам «Чернильное сердце», «Полтергейст», «Кроличья нора».

Поле для схватки — комната в пансионате для пожилых людей. В левом углу старушка-злючка Абби, в правом жизнерадостная старушка Мэрилин. Причина битвы — радикальное несходство характеров. Бой предстоит без правил, так что все средства хороши. В ход идут жуткие испытания, жестокие «подставы» и безжалостные розыгрыши.

6 июля, 19:00, Театр Олега Табакова, Сцена на Сухаревской.

«Дядя Ваня» 16+

Фото: Галина Фесенко

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Сергей Безруков, Антон Хабаров, Карина Андоленко, Григорий Фирсов, Диана Егорова, Михаил Шилов, Елена Цагина, Ольга Смирнова.

В основу спектакля легла классика, одноименная пьеса Чехова. Она об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Главный герой, Иван Петрович Войницкий, к своим 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно, отдана в жертву бездарному Серебрякову, которым он прежде восхищался. Войницкий отчаянно бунтует и пытается найти спасение в любви, но время потеряно безвозвратно…

1 июля, 19:00, Московский Губернский театр

«Modanse» 12+

Фото: bolshoi.ru

Хореограф: Мауро Бигонцетти, Юрий Посохов. В ролях: Светлана Захарова, Анастасия Сташкевич, Михаил Лобухин, Денис Савин, Анна Туразашвили, Артемий Беляков.

Первый балет «Как дыхание» на музыку Генделя, работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. Это одноактная версия постановки в Ла Скала (2017 год). Новая редакция была осуществлена специально для Светланы Захаровой. Второй балет на музыку Ильи Демуцкого посвящен блистательному модельеру Коко Шанель.

30 июня, 1 июля, 19:00, Большой театр

Музеи

«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» 0+

Фото: morozov.pushkinmuseum.art/Клод Моне. Бульвар Капуцинок

Выставка-посвящение братьям Морозовым. Она недавно вернулась из Парижа. А теперь российские поклонники живописи получат истинное удовольствие от увиденного и еще ни раз вернутся в музей. В экспозицию вошли произведения, принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым: 67 работ из Эрмитажа, 63 — из Третьяковской галереи и 103 — из ГМИИ им. А.С. Пушкина. На выставке будут представлены работы Ван Гога, Писсарро, Ренуара, Моне, Синьяка, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина и других художников.

До 30 октября, ГМИИ имени А.С. Пушкина

«Между прошлым и будущим. Современные художники в усадьбе Люблино» 6+

Фото: Пресс-служба музея-заповедник «Кузьминки-Люблино»/Дарья Котлярова

Усадьба всегда была излюбленным местом отдыха многих дворянских семей, людей творческих профессий, ученых и иностранных гостей. Выставочный проект выстраивает диалог между классикой и современностью. Оказавшись в пространстве, хранящем историю и эстетику XIX века, работы современных авторов Павла Полянского, Дарьи Котляровой, Маши Руденко и Глеба Скубачевского приобретают новое звучание и одновременно фиксируют преемственность между идеями, смыслами и вечным процессом духовного поиска.

До 22 июля, Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»

«Велимир Хлебников. Король времени» 12+

Фото: Пресс-служба Новой Третьяковки/Велимир Хлебников

Выставка, приуроченная к 100-летию со дня смерти выдающегося поэта начала XX века, прозаика, драматурга и одного из основоположников футуризма в России — Велимира Хлебникова. В экспозиции будут представлены его прижизненные и воображаемые портреты, изображения членов семьи, а также иллюстрации к его стихам и поэмам.

Эпиграфом к галерее изображений, представленных на выставке, — ликов и обличий Хлебникова, запечатленных как его современниками, так и нынешними почитателями его творчества, можно поставить хлебниковские строки «Моих друзей летели сонмы. Их семеро, их семеро, их сто!».

До 18 сентября, Новая Третьяковка

Концерты

«КИНО» 12+

Фото: PR-команда группы "КИНО"

12 июня поклонники отметили 60 лет со дня рождения Виктора Цоя. К памятной дате приурочен большой тур группы «Кино» по России. Специально созданный видеоряд собран из архивных видеозаписей и клипов группы «Кино», рисунки Виктора Цоя пересекаются с современной графикой и анимацией. Видео, свет и музыка синхронизированы и складываются в мультимедийное концертное шоу — всю эту сложнейшую часть работы спродюсировал и организовал сын музыканта Александр Цой.

2 июля, 19:00, ЦСКА Арена

Сергей Пенкин в «Зеленом театре ВДНХ» 6+

Фото: ИА Интермедиа

Сергей Пенкин — один из самых экстравагантных и неординарных артистов отечественной эстрады. В концерте будут звучать главные хиты артиста, современные романсы, оперные арии и популярные западные шлягеры в стиле кроссовер. Часть программы будет акустической. Зрители услышат unplugged-версии песен из репертуара артиста: «Не друзья, не любимые», «Не забывай», «Полуночный дождь», «За пеленой дождя», «Последний шаг» и др.

1 июля, 20:00, Зеленый театр ВДНХ

«Магия Музыки Магия Слова» 12+

Фото: magicmus.ru

Необычный спектакль-концерт, в котором прозвучат шедевры русской поэзии ХХ века в исполнении мастеров художественного слова и театральной сцены — Сергея Чонишвили, Даниила Страхова и Сергея Шнырева. На сцену выйдут ансамбль «4:33» и органист Константин Волостнов.

Музыка, написанная Алексеем Айги, переплетается с органной классикой — от Баха до Франка. Триумфы и трагедии ХХ века, его конфликты и противоречия, фантазии и надежды — в поэзии Гумилева, Блока, Мандельштама, Пастернака, Бродского, Самойлова, Кушнера, Рыжего, Пригова и др.

4 июля, 19:00, Большой зал Московской консерватории

«Евгений Дятлов: Москва моего детства» 0+

Фото: Коммуникационное агентство «27»

Уникальный open-air Евгения Дятлова. В концерте примет участие Праздничный мужской хор Данилова монастыря, а также Большой детский хор имени Попова. Этот концерт придумали как «домашний» специально для тех москвичей, которые в силу разных причин остались в городе и смогут прийти летним вечером на ВДНХ, чтобы послушать песни, знакомые с детства, и окунуться в атмосферу Москвы 1940–1960-х годов.

6 июля, 19:00, Зеленый театр ВДНХ

«Музыкальная революция» 6+

Фото: Пресс-служба Дома Музыки

Новый проект Оркестра «Русская Филармония» с финалистами шоу «Голос» посвящен творчеству знаменитых шведских групп: ABBA, Ace of Base, Roxette, Europe, Secret Service, Arme of Lovers, E-Type, Yaki-Da. Они взорвали мировые хит-парады и вошли в авангард мировой поп-культуры. Песни прозвучат в исполнении финалистов шоу «Голос» Лилии Вельтман, Марианны Савон, Эдварда Хачаряна и солисток мюзикла «Mamma Mia!» Наталии Быстровой и Юлии Чураковой.

30 июня, 19:00, Дом Музыки

Филипп Чижевский и ансамбль Questa Musica 6+

Фото: QuestaMusica

Концерт известного дирижера Филиппа Чижевского и его ансамбля Questa Musica. В программе — концерт для контрабаса с оркестром №2 Джованни Боттезини и знаменитый цикл Антонио Вивальди «Времена года». Солистами в этот вечер станут Леонид Бакулин (контрабас) и Леонид Железный (скрипка).

Дважды лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», дирижер Филипп Чижевский известен точностью и вместе с тем оригинальностью исполнения музыкальных произведений.

30 июня, 19:00, Большой зал Московской консерватории

Фестивали

Кинофестиваль «Алые паруса» имени Василия Семёновича Ланового 6+

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Алые паруса»

В 30-й раз пройдет Международный детский кинофестиваль «Алые паруса». Ежегодное зрелищное и одновременно образовательное мероприятие, основная цель которого — патриотическое воспитание подрастающего поколения на положительном примере лучших произведений отечественного кинематографа. С момента основания его лидером был народный артист СССР Василий Лановой. В этом году фестиваль возглавит народный артист России Андрей Соколов. В гости к артековцам приедут Наталья Гвоздикова, Александр Михайлов, Юрий Чернов, Сергей Баталов, Любовь Руденко, Михаил Мамаев, Александр Иншаков, Всеволод Шиловский и другие кумиры зрителей.

С 1 по 10 июля, Крым, Гурзуф, МДЦ Артек

Фестиваль прогрессивной рок-музыки SandlerFest 6+

Фото: ИА Интермедиа

Более 130 коллективов и артистов из России, США, Кубы, Ирландии, Греции, Болгарии, Израиля на пяти сценах. В числе участников: Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, Никита Пресняков и Multiverse, группы «Чёрный обелиск», Crossroadz, «Мастер». SandlerFest — фестиваль, объединяющий практически все направления рок-культуры. Важной частью мероприятия станет «Фестиваль трибьютов», на котором в сопровождении симфонического оркестра будет исполняться мировая классика — композиции Metallica, AC/DC, Pink Floyd, ABBA, Queen, Depeche Mode, Джими Хендрикса, Эрика Клэптона и Creedence Clearwater Revival.

2 и 3 июля, с 10:00 до 23:00, Зеленый театр ВДНХ и Дом культуры ВДНХ

XXI Летние балетные сезоны 6+

Фото: operaballet.net

1 июля на сцене РАМТа вновь стартует ежегодный летний марафон классического балета — «Летние балетные сезоны». Жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра показывают нон-стоп до конца августа: за 59 дней будет сыграно 72 спектакля.

Откроют «Сезоны» Марийский академический театр оперы и балета под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Республики Марий Эл Константина Иванова. 1, 2 и 8 июля зрители увидят «Лебединое озеро». 3 и 9 июля — «Бахчисарайский фонтан»

1 июля – 28 августа, РАМТ