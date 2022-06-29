Площадь пожара на Каширском шоссе в Москве выросла до 2 тыс. кв. м
Площадь пожара в ангаре на Каширском шоссе в Москве выросла до 2 тыс. кв. м. Об этом 29 июня сообщили в МЧС.
Как уточнили в ведомстве, операция по ликвидации огня усложняется высокой пожарной загрузкой ангаров.
«Площадь составляет 2 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС работают на ликвидацию пожара и защиту рядом стоящего производственного здания. На месте пожара лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе», — сказано в сообщении ведомства.
По данным «Известий», пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечен вертолет.
В ведомстве отметили, что для ликвидации данного пожара задействована авиация. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в этот день стало известно, что Ангар с шинами загорелся на юге Москвы, огнем было охвачено 500 кв. м.. Однако спустя полчаса стало известно, что площадь пожара выросла в два раза — до 1000 кв метров.