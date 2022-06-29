Площадь пожара ангара на Каширском шоссе в Москве выросла в два раза

Площадь пожара, охватившего ангар в Москве, выросла в два раза — до 1000 кв метров. Об этом 29 июня сообщил «Известиям» источник.

Огонь охватил почти все помещение. Слышны хлопки, рассказал он, предположив, что взрываются горящие шины.

В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 10:25. Загорелся мусор на открытой территории и два металлических ангара. Угрозы жилым домам нет. Для ликвидации пожара привлечен вертолёт Ка-32.

Ранее сообщалось, что огнем охвачено 500 кв. м. По данным «Известий», горит здание, расположенное по адресу Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3.

На опубликованных в соцсетях видеокадрах видно, как над горящим зданием поднимаются клубы черного дыма. Данных по пострадавшим пока нет.