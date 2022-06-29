Ангар с шинами загорелся на площади 500 кв. м в Москве
Ангар с шинами загорелся на юге Москвы, в настоящее время огнем охвачено 500 кв. м. По данным «Известий», пожар вспыхнул по адресу: Каширское шоссе, дом 17, корпус 5, строение 3.
В соцсетях стали появляться видео с места происшествия. На кадрах видно, как над горящим зданием поднимаются клубы черного дыма.
В настоящее время данных о пострадавших и погибших нет. Подробности уточняются.
В начале мая в Московской области сгорел склад. По данным источника «Известий», площадь пожара составила 33,8 тыс. кв. м.