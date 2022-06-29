Вертолет привлекут для тушения пожара в ангаре на Каширском шоссе в Москве

Для тушения пожара, который вспыхнул на Каширском шоссе в Москве, привлекут вертолет Ка-32. Об этом сообщили в МЧС в среду, 29 июня.

«Сообщение о пожаре поступило в 10:25. По прибытии было установлено, что происходит загорание мусора на открытой площадке и двух металлических ангаров. Общая площадь пожара составляет более 1000 кв. м», — добавили в ведомстве.

В МЧС отметили, что угрозы жилым домам возгорание не представляет. Информация о пострадавших не поступала. Известно, что ранг возгорания был повышен до второго.

По данным «Известий», сначала на открытой площадке происходило возгорание мусора на общей площади около 500 кв. м. Позднее он разросся почти в два раза — до 1000 кв. м.