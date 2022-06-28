В Нидерландах предупредили об угрозе «эффекта домино» в газовом кризисе

В случае возникновения газового кризиса в одной стране ЕС может пострадать вся Европа, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, пишут «РИА Новости» со ссылкой на издание Politico.

«Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС. — Прим. ред.) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% — особенно большие страны, такие как Германия, — то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», — подчеркнул политик.

Йеттен также добавил, что если возникнет ситуация, когда «все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа», то правительство Нидерландов может рассмотреть возможность увеличить объемы добычи газового месторождения в Гронингене. Однако Йеттен повторил слова премьер-министра страны Марка Рютте, подчеркнув, что это будет рассматриваться только в самом крайнем случае. Нидерланды планируют полностью прекратить выработку месторождения в Гронингене к 2024 году из-за угрозы для окружающей среды.

В минувший понедельник 27 июня совет Евросоюза принял постановление об обязательном заполнении газохранилищ минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года и обязал страны делиться газом.

14 и 15 июня российский «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.