Посол РФ сообщил о росте в десятки раз поставок российских энергоресурсов в Индию

Поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

«Называется цифра роста в 50 раз, называются и другие цифры. Не буду абсолютные величины называть, потому что это предмет непубличных внешнеторговых контрактов, но тем не менее сотрудничество выросло в разы и даже в десятки раз», — сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Алипов подчеркнул, что правительство Индии позволяет своим компаниям закупать нефть и газ из России по ценам ниже среднемировых и не перекладывает вопрос роста цен на энергоресурсы на потребителей.

Также посол отметил, что перспективы поставок российских энергоресурсов в Индию хорошие. Кроме того, по его словам, вопросы взаиморасчетов и логистики в двусторонней торговле решаются с индийской стороной.

24 июня The Economic Times сообщила, что индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь. Отмечалось, что теперь российское сырье составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. При этом до 24 февраля показатель не превышал 0,2% от общего объема таких закупок.

14 июня сообщалось, что Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но всё еще уступая Ираку.

До этого, 6 июня, британская газета Independent сообщила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились. В частности, в такие страны, как Индия и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.