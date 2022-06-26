США предсказали раскол из-за разногласий между партиями

Американское общество стоит на грани раскола из-за растущего напряжения между Республиканской и Демократической партиями, считает политтехнолог и председатель проекта Analyst Institute Майкл Подхорцер.

«На самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций — синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», — приводит его слова журнал The Atlantic 24 июня.

Эксперт отмечает, что исторический контекст предполагает двойственность нации США: слишком разные стороны заключили союз по итогам войны Севера и Юга, слишком разные стороны формируют политический курс страны в настоящее время.

При этом Подхорцеру не берется прогнозировать новую гражданскую войну, а лишь отмечает, что фундаментальный антагонизм не исчез с течением времени. По его словам, баланс сил, который до сих пор удавалось сохранять, становится тем более хрупким, чем более радикальных ценностей придерживаются люди. Что же произойдет, если одна из сторон получит преимущество — открытый вопрос.

26 июня ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил, что времена, когда США обеспечивали функционирование глобального миропорядка, давно прошли, и сейчас Вашингтон не может похвастаться прежней мощью. Это связано не только с истощением арсенала вооружений, но и с пагубным влиянием геополитических потрясений последних лет.

Ранее, 21 июня, бывший американский лидер Дональд Трамп сделал заявление, что в настоящее время Соединенные Штаты находятся в состоянии рецессии. Он подчеркнул, что цены на топливо в США будут и дальше расти. В частности, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.

Кроме того, на фоне проблем с инфляцией и роста цен на топливо в США резко упала популярность администрации президента Джо Байдена. Так, издание USA Today показало 18 июня, что подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути.

16 июня профессор Ли Хайдун высказал предположение о том, что США находятся на грани крупного политического кризиса из-за глубокого раскола внутри американского общества, и обращает внимание на то, что некоторые исследователи в самих США предупреждают об угрозе «новой гражданской войны».

В качестве примера политической нестабильности и радикализации части населения Хайдун привел события 6 января 2021 года, когда сторонники бывшего президента Трампа напали на Капитолий, что власти Америки охарактеризовали как «попытку государственного переворота».

Американская политическая система подвергалась критике от китайских экспертов и ранее. Так, 26 мая газета Global Times назвала политическое устройство США несостоятельным из-за участившихся случаев применения огнестрельного оружия в общественных местах.