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В Китае назвали действия элит США трагедией для народа страны

Китайский профессор Ли Хайдун: действия элит США являются трагедией для народа страны
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Политика, проводимая американской элитой в настоящий момент, является настоящей трагедией для народа США. Такое мнение 14 июня выразил профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в статье для газеты Huánqiú Shíbào.

Ученый считает, что Америка находится на грани крупного политического кризиса из-за глубокого раскола внутри американского общества и обращает внимание на то, что некоторые исследователи в самих США предупреждают об угрозе «новой гражданской войны». В качестве примера политической нестабильности и радикализации части населения Хайдун привел события 6 января 2021 года, когда сторонники бывшего президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, что власти Америки охарактеризовали как «попытку государственного переворота».

При этом американские элиты вместо того, чтобы сосредоточиться на преодолении раскола и стабилизации обстановки внутри США, продолжают вести агрессивную внешнюю политику «демократической миссии», основанную на идее превосходства Америки как «маяка демократии».

«Американские политические элиты придерживаются глубоко укоренившегося «взгляда на судьбу» собственного превосходства и «теории ответственности» корыстного служения другим, которые на самом деле были опровергнуты повторяющимися крупными кризисами и конфликтами в собственной истории Соединенных Штатов. Гражданская война в 19-м веке, Великая депрессия в 20-м веке и настоящее в 21-м веке, то, что люди видят, является высокой степенью разделения или «поляризации» американского общества и политики», — подмечает Хайдун.

Кроме того, несмотря на якобы консолидацию Запада после начала Россией спецоперации по защите Донбасса Америка испытывает проблемы с выработкой внешнеполитического курса, дополняет профессор. Причиной подобной неопределенности стало жесткое противостояние Республиканской и Демократической партий Америки, которое рискует свести на нет все «достижения» администрации президента США Джо Байдена после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года и президентских выборов 2024 года.

В подобной ситуации Америке не остается ничего другого, кроме как спровоцировать кризис где-то вне собственной территории, чтобы на время отвлечь мировое сообщество и своих граждан от внутренних проблем.

«Перед лицом серьезного раскола внутренней политики на грани «гражданской войны» и «карикатуры» на дипломатию ценностей наиболее важным для США способом обеспечения своей гегемонии является создание или подстрекательство к крупному кризису, представляющему собой сочетание всеобъемлющего внутреннего кризиса США и раскачивающего характера их дипломатии. Возникший репутационный кризис [в самих США] отложил на время спасительный «экономный путь» его разрядки. Конечно, это также самая заметная черта нынешнего отношения США к внешнеполитическим стратегическим вопросам», — резюмировал Хайдун

Нынешняя политика элит США, игнорирующая внутренние проблемы страны, приводит к более конкурентному и разделенному миру, а потому является трагедией для американского народа, заключил ученый.

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